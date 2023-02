Smartphone: sai come si fotografano le stelle? Da non credere (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco come fare per tutti coloro che sono appassionati di fotografia e vogliono fotografare le stelle con il proprio Smartphone. Sicuramente bisogna essere a conoscenza dei diversi trucchi e le applicazioni utili per fare delle bellissime foto alle stelle utilizzando solo ed esclusivamente il proprio Smartphone e senza imbattersi in grandi apparecchi fotografici con grandi obiettivi. Quindi se vogliamo fare le foto con il nostro Smartphone senza avere delle fotocamere professionali oppure gli obiettivi particolari, allora è importante conoscere tanti segreti. - FormatonewsApparentemente potrebbe sembrare una cosa complicata, il fotografare le stelle senza avere davvero una valida attrezzatura, ma se si seguono degli accorgimenti e qualche trucco è ... Leggi su formatonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Eccofare per tutti coloro che sono appassionati di fotografia e vogliono fotografare lecon il proprio. Sicuramente bisogna essere a conoscenza dei diversi trucchi e le applicazioni utili per fare delle bellissime foto alleutilizzando solo ed esclusivamente il proprioe senza imbattersi in grandi apparecchi fotografici con grandi obiettivi. Quindi se vogliamo fare le foto con il nostrosenza avere delle fotocamere professionali oppure gli obiettivi particolari, allora è importante conoscere tanti segreti. - FormatonewsApparentemente potrebbe sembrare una cosa complicata, il fotografare lesenza avere davvero una valida attrezzatura, ma se si seguono degli accorgimenti e qualche trucco è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capo_di_bomba : @Stronza Ognuno porti la sua croce... Sai qua te volte chiedo documenti in PDF e mi arrivano le foto fatte con lo smartphone? - AntonioLamorge3 : Forse non sai che puoi convertire immagini in formato Word con un telefonino. In questa #guida ti spiegherò come… - ANCI_comunicare : Sai che puoi gestire la tua fornitura elettrica direttamente dallo smartphone se il tuo distributore è… - AnnaLizzy68 : RT @microcerotis: @max1ci6 Sanzioni alla Russia, la lista dell'Ue: ci sono lavatrici, carta igienica, cosmetici, carta per i giornali, sig… - gnaojones : @il_pat @vienegiututto da smartphone uguale, e funziona benissimo. Sai niente su interfacciamento con assistenti vocali o Alexa? -