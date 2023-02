(Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il 75% dellepreferirebbe l’uso deia quello dell’auto, se fossero più integrati e connessi. E’ quanto rivela lo studio internazionale di Hitachi Rail che analizza la propensione all’uso del trasporto pubblico e della mobilità intelligente in otto città del mondo, includendo per l’Italia Torino (il sondaggio è stato condotto da Savanta-ComRes per conto di Hitachi Rail e si è svolto tra agosto e settembre 2022; sono stati intervistati 8073 individui). Il rapporto rileva una forte domanda nel mondo di soluzioni di trasporto intelligenti che garantiscano una maggior interoperabilità e comfort. L’Italia è rappresentata nello studio di Hitachi Rail dalla città di Torino che registra una percentuale pari all’83% di individui propensi ad abbandonare gli spostamenti conindividuali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Smart mobility, 3 persone su 4 sceglierebbero mezzi pubblici se meglio collegati - ragusaoggi : Innovazione e smart mobility nella partnership Bapr e Fondazione Samothare - AZannaman : @UnitedPlanetFe1 C´erano, in effetti. Ora sono MHEV or PHEV (Audi, BMW, Mercedes, Kia, Hyundai, Jaguar, Land Rover,… - BarbaraMillucci : Dalle #batterie delle nostre #auto #elettriche potremo vendere #energia. E #guadagnare. Sul @Corriere… - LoJackItalia : La casa giapponese Nissan offre ora il pacchetto completo Smart Mobility di Iberdrola, che include l’installazione… -

Hitachi Rail, player globale nel settore ferroviario, ha lanciato, lo scorso anno, la propria attività dinella città di Genova, aprendo così la strada in Italia ad una mobilità più ...Il progetto è parte integrante del programma europeo TTR (TimeTable Redesign) forCapacity ... Attorno a questo presupposto si va sviluppando il concetto di Maas (as a service), in ...

Smart mobility, 3 persone su 4 sceglierebbero mezzi pubblici se ... Adnkronos

Dove va la smart mobility - Milano Coima

Smart city. A Palazzo Reale un convegno sulla sicurezza dei dati e ... Comune di Milano

Smart mobility: ecco 'città arcipelago' per futuro green Agenzia ANSA

Smart mobility.La sfida continua Avanti Online

(Adnkronos) - Il 75% delle persone preferirebbe l’uso dei mezzi pubblici a quello dell’auto, se fossero più integrati e connessi. E' quanto rivela lo studio internazionale di Hitachi Rail che analizza ...L’auto elettrica è il demonio, è partita una nuova crociata”. La University of California ha redatto il report “Achieving Zero Emissions with More Mobility and Less Mining”, che possiamo definire come ...