Sky: Spalletti ha scelto Olivera. Mario Rui in panchina (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime indiscrezioni dallo spogliatoio del Napoli danno Olivera in campo al posto di Mario Rui. Lo annuncia il giornalista Sky Massimo Ugolini in diretta da Francoforte, dove questa sera il Napoli affronterà l’Eintracht in Champions League. Ugolini ha dato la notizia praticamente per certa: a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, è questo che filtra dall’ambiente Napoli. Gli altri tasselli della squadra dovrebbero essere quelli già annunciati da Sky Sport nel pomeriggio, ovvero Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Kim con, appunto, Olivera. A centrocampo Anguissa e Lobotka al fianco di Zielinski, che tornerebbe titolare, mentre in attacco Lozano dovrebbe essere favorito su Politano per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente. Queste, almeno per il momento, dovrebbero essere le scelte di Luciano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Le ultime indiscrezioni dallo spogliatoio del Napoli dannoin campo al posto diRui. Lo annuncia il giornalista Sky Massimo Ugolini in diretta da Francoforte, dove questa sera il Napoli affronterà l’Eintracht in Champions League. Ugolini ha dato la notizia praticamente per certa: a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, è questo che filtra dall’ambiente Napoli. Gli altri tasselli della squadra dovrebbero essere quelli già annunciati da Sky Sport nel pomeriggio, ovvero Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Kim con, appunto,. A centrocampo Anguissa e Lobotka al fianco di Zielinski, che tornerebbe titolare, mentre in attacco Lozano dovrebbe essere favorito su Politano per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente. Queste, almeno per il momento, dovrebbero essere le scelte di Luciano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sky: #Spalletti ha scelto #Olivera. Mario Rui in panchina Le ultime da Francoforte secondo l’inviato Sky Massimo U… - Diego31883 : RT @CorSport: Rafael Benítez, ex allenatore di Napoli e Liverpool tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Victor Osimhen. L'… - FPredestinato : RT @CorSport: Rafael Benítez, ex allenatore di Napoli e Liverpool tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Victor Osimhen. L'… - CorSport : Rafael Benítez, ex allenatore di Napoli e Liverpool tra le altre, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Victor Os… - sportli26181512 : La classifica 'incrociata' dei top campionati europei: è il Napoli la migliore: La squadra di Spalletti è pronta a… -