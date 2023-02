Siria | la bimba nata nelle macerie dopo il terremoto è stata adottata dallo zio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Oltre ad aver ucciso almeno 47mila persone – stando ai più recenti bilanci ufficiali – ilin Turchia eha “generato” anche una vita, quella di Afraa, una bambina di appena 13 giorni,la scossa che ha seppellito e ucciso tutta la sua famiglia: ètrovata ancora attaccata con il cordone ombelicale alla madre, ora sta bene ed èda suo zio, che ha seguito da vicino le disperate operazioni di soccorso. La casa in cui viveva, a Jindires, città del Nord Ovest della, non c’è più. Crollata insieme a gran parte degli altri edifici di quell’area. Khalil al-Sawadi, il sopravvissuto più vicino per linea familiare alla tragedia, si è sottoposto a un test del dna che ha riscontrato affinità tra lui e la piccola, ...

Sta bene la neonata salvata ancora attaccata al cordone ombelicale della madre morta. È stata protetta da possibili rapimenti e continuerà a ...Il miracolo della vita che nasce anche da sotto le macerie del terremoto. Il suo nome, Aya, significa proprio “miracolo”.