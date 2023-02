Siparietto a Kiev: Meloni si 'improvvisa' traduttrice per domanda a Zelensky su Berlusconi (Di martedì 21 febbraio 2023) - La premier traduce in inglese la domanda dell'inviata del corriere della Sera sul duro giudizio del leader di Forza Italia riguardo al ruolo dell'Ucraina nel conflitto Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) - La premier traduce in inglese ladell'inviata del corriere della Sera sul duro giudizio del leader di Forza Italia riguardo al ruolo dell'Ucraina nel conflitto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrapanzanoRobin : RT @TgLa7: La premier italiana Meloni si improvvisa traduttrice per una domanda a #Zelensky in merito ultime dichiarazioni di Berlusconi su… - TgLa7 : La premier italiana Meloni si improvvisa traduttrice per una domanda a #Zelensky in merito ultime dichiarazioni di… - OmegaIndi : @DanielWBernardi @MarcoFattorini Quindi levano l acqua solo al settore agricolo e Zelensky crea un siparietto sbagl… -