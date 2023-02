Sindaco Norcia | superbonus fondamentale per la ricostruzione

... magari adottando un sistema diverso da quello finora praticato": a dirlo all'ANSA è ildi, Nicola Alemanno. "Il commissario straordinario Guido Castelli ci ha garantito che è in corso ...IldiNicola Alemanno e l'Assessore Giuseppina Perla, hanno partecipato, insieme all'Assessore al Turismo della Regione Umbria Paola Agabiti, alla presentazione di un progetto rivolto ad ...

"Il superbonus per il cratere terremotato del Centro Italia è fondamentale per garantire il proseguo della ricostruzione, magari adottando un sistema diverso da quello finora praticato": a dirlo all'A ..."La Fiaccola come ormai consuetudine sarà accesa a Norcia, nella Cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto – afferma il sindaco di Norcia Alemanno – il luogo che la tradizione annovera come ...