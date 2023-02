Silced Zero Carta | a Benevento un nuovo Caf al servizio dei cittadini – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale è un ufficio in cui il cittadino può chiedere aiuto per tutte le problematiche legate alle questioni fiscali e non solo. A, in via San Gaetano, nei pressi del Duomo, c’è unCaf, il, a cui rivolgersi con fiducia per avere assistenza ed informazioni per ISEE, dichiarazione dei redditi, e tanto altro ancora. A dirigere ilcentro è Gennaro Viglione con l’ambizioso obiettivo di diventare punto di riferimento deiper lo svolgimento delle pratiche previdenziali, assistenziali e fiscali. “Sono tanti i servizi che offriamo – ha spiegato -. A breve apriremo lo sportello ambiente e abbiamo anche quello dedicato all’avvocatura”. Un luogo spazioso, funzionale ...