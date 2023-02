Sicurezza stradale: Polizia incontra alunni del Genoino (Di martedì 21 febbraio 2023) Sicurezza stradale: Polizia di Stato incontra circa duecento alunni della scuola media “G. Genoino” di Frattamaggiore Sicurezza stradale: Polizia di Stato incontra gli alunni della scuola media statale “G. Genoino” di Frattamaggiore (Na) per una giornata formativa. I temi trattati, in considerazione della giovanissima età degli studenti, si sono riferiti ai comportamenti rischiosi dei pedoni e dei conducenti di biciclette e ciclomotori. Gli alunni presenti sono stati 195 ai quali la Polizia stradale ha illustrato i pericoli e le insidie della strada nonché le misure di tutela da adottare per evitarli. Conoscere sin da ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)di Statocirca duecentodella scuola media “G.” di Frattamaggioredi Statoglidella scuola media statale “G.” di Frattamaggiore (Na) per una giornata formativa. I temi trattati, in considerazione della giovanissima età degli studenti, si sono riferiti ai comportamenti rischiosi dei pedoni e dei conducenti di biciclette e ciclomotori. Glipresenti sono stati 195 ai quali laha illustrato i pericoli e le insidie della strada nonché le misure di tutela da adottare per evitarli. Conoscere sin da ...

