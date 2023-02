Sicurezza stradale, flash mob: strisce pedonali umane a Mergellina dove è morta Alessandra (Di martedì 21 febbraio 2023) Ricordando le vittime si chiede al Comune di aprire e ripulire le ciclabili, installare dissuasori di velocità. L'evento è promosso da Greenpeace, Napolipedala e Napolibike ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ricordando le vittime si chiede al Comune di aprire e ripulire le ciclabili, installare dissuasori di velocità. L'evento è promosso da Greenpeace, Napolipedala e Napolibike ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Al via oggi la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale #RomaSullaStradaSicura. Quando si guida, basta po… - matteosalvinimi : Un dramma che porta via altre due vite innocenti nella strage quotidiana sulle strade italiane. Siamo impegnati in… - unmagroio : RT @MaryNewsWeb: Certe leggi, diventano un meccanismo criminale in mano a forze dell'ordine e pubblici ministeri per punire coloro che si s… - Gregonnio : @matteosalvinimi Art. 1 cds. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione ag… - variabile_ : RT @LecceSette: A Porto Cesareo ''Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale'' -