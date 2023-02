Sicurezza Roma, Santori (Lega): “In altri paesi l’assessore alla sicurezza si sarebbe dimesso subito” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Quanto accaduto con la giovane praticante avvocato che mentre lavorava nello staff dell’assessore Lucarelli probabilmente mercanteggiava ottenendo soffiate utili a delinquenti di varia estrazione sulle attività investigative della procura, è gravissimo. Solo in Italia e solo a Roma non accade nulla. l’assessore si deve dimettere, o almeno deve lasciare una deLega importante e delicata come quella alla sicurezza urbana: non è possibile continui a tenerla in questa situazione. Il Sindaco Gualtieri, che ha presieduto la giunta approvando la delibera di assunzione, rompa il silenzio, renda chiare a tutti le procedure che adopera per controllare l’adeguatezza delle persone cui apre, e con stipendi di tutto rispetto per un totale di 6 milioni di euro l’anno, le stanze dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) “Quanto accaduto con la giovane praticante avvocato che mentre lavorava nello staff delLucarelli probabilmente mercanteggiava ottenendo soffiate utili a delinquenti di varia estrazione sulle attività investigative della procura, è gravissimo. Solo in Italia e solo anon accade nulla.si deve dimettere, o almeno deve lasciare una deimportante e delicata come quellaurbana: non è possibile continui a tenerla in questa situazione. Il Sindaco Gualtieri, che ha presieduto la giunta approvando la delibera di assunzione, rompa il silenzio, renda chiare a tutti le procedure che adopera per controllare l’adeguatezza delle persone cui apre, e con stipendi di tutto rispetto per un totale di 6 milioni di euro l’anno, le stanze dei ...

