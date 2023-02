Siccità, preoccupazione per il Po: 'L'acqua salata è già in risalita di alcuni chilometri' (Di martedì 21 febbraio 2023) Cresce l'allarme per la situazione del Po. "Il cuneo salino è già in risalita di alcuni chilometri" dice Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, associazione nazionale dei consorzi per la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) Cresce l'allarme per la situazione del Po. "Il cuneo salino è già indi" dice Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, associazione nazionale dei consorzi per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossanaGiannan2 : RT @Miti_Vigliero: Siccità, preoccupazione per il Po: 'L'acqua salata è già in risalita di alcuni chilometri' - Nuvolina22 : RT @Miti_Vigliero: Siccità, preoccupazione per il Po: 'L'acqua salata è già in risalita di alcuni chilometri' - Miti_Vigliero : Siccità, preoccupazione per il Po: 'L'acqua salata è già in risalita di alcuni chilometri' - kiki_la_bulla : @MMmarco0 @chiadegli E nessuna preoccupazione da parte delle istituzioni per la siccità che ci aspetterà nei mesi e… - TgrRai : Temperature elevate e mancanza di pioggia: a febbraio diminuiscono ancora i livelli del Po e dei suoi affluenti… -