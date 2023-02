(Di martedì 21 febbraio 2023) La crisi idrica che sta interessando molti fiumi e laghi italiani non sta risparmiando il, in. Nelle immagini dal drone, il letto delsi presenta quasi asciutto all’altezza di Doccio, antico borgo medievale frazione del comune di Quarona, in provincia di Vercelli. Le sorgenti hanno perso fino al 90% della loro acqua, e numerosedivengonocon. Ilè noto per le attività di rafting e kayak che si praticano lungo il suo corso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Siccità, l’agonia del Sesia in Piemonte: il fiume è senz’acqua, frazioni di montagna rifornite con autobotti – Video -

...gente ha lottato per aiutare la corsa di torrenti e fiumi verso'... "Laè così profonda - dice Fabio Dosoli , barcaiolo sul ...per leggere anche Leggi anche Ghiacciaio dello Stelvio in, ...Perché allora siamo in presenza di una lungaNon si è ...a creare una cordata pubblico - privata in grado di salvare'... Dall'impennata dei costi di energia e materie prime alla, dalla ...

Siccità, l’agonia del Sesia in Piemonte: il fiume è senz’acqua, frazioni di montagna rifornite… Il Fatto Quotidiano

Siccità, il Nord Italia è già senz’acqua: ecco perché si è arrivati ad una situazione così disastrosa La Stampa

L'agonia del Sesia RaiNews

L'agonia del Po: in secca nonostante le piogge RaiNews