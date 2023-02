Siccità, il Comune di Fiumicino chiede l’intervento del Governo: “Servono nuovi bacini” (Di martedì 21 febbraio 2023) Fiumicino – “Condividiamo la preoccupazione di ANBI Lazio (leggi qui), Associazione dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione regionale, per la perdurante crisi idrica diventata oramai non fenomeno occasionale, ma strutturale”. A parlare è l’assessora alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “I dati a nostra disposizione dipingono un quadro preoccupante, non siamo più di fronte ad una casuale stagione senza piogge – sottolinea l’assessora -, ma parliamo di un ciclo idrico ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici”. “Da tre anni l’irrigazione, di norma programmata per i primi di aprile, parte a febbraio a causa delle scarsissime piogge – continua Antonelli – e anche rispetto allo scorso anno è stata anticipata di 10/15 giorni, anche con un grande sforzo messo in campo dai tecnici ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023)– “Condividiamo la preoccupazione di ANBI Lazio (leggi qui), Associazione dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione regionale, per la perdurante crisi idrica diventata oramai non fenomeno occasionale, ma strutturale”. A parlare è l’assessora alle Attività Produttive deldi, Erica Antonelli. “I dati a nostra disposizione dipingono un quadro preoccupante, non siamo più di fronte ad una casuale stagione senza piogge – sottolinea l’assessora -, ma parliamo di un ciclo idrico ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici”. “Da tre anni l’irrigazione, di norma programmata per i primi di aprile, parte a febbraio a causa delle scarsissime piogge – continua Antonelli – e anche rispetto allo scorso anno è stata anticipata di 10/15 giorni, anche con un grande sforzo messo in campo dai tecnici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicinipaola_ : Si chiamano #torrinelparco. Il comune aveva il dovere di acquisire quel territorio e ampliare il parco non cementificare #siccita. - AnsaValledAosta : Siccità, a Pontey è diminuita la portata di acqua delle sorgenti. Comune, possibile chiusura temporanee delle fonta… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A Peschiera un tavolo per il problema acqua nel Lago di Garda Le ripercussioni della siccità, confronto tra i soggetti co… - TgrRaiVeneto : A Peschiera un tavolo per il problema acqua nel Lago di Garda Le ripercussioni della siccità, confronto tra i sogge… - LToscanaSalvini : Invasi artificiali contro la siccità, #MarcoCasucci (Lega) presenta interrogazione in Regione: “Focus sul torrente… -