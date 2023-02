Siamo un Paese in balia di Fedez (Di martedì 21 febbraio 2023) Nell’era dei social, del postideologismo e della crisi valoriale, in cui tutto si misura in like e in numero di follower e si esaurisce nell’arco di ventiquattro ore, può anche accadere (e di fatto accade), che anche un Federico Leonardo Lucia qualunque possa salire in cattedra e divertirsi a dettare l’agenda politica del Paese. Sì, perché le posizioni del Lucia, o se preferite l’arte (anche se in tal caso non è ben chiaro dove la si trovi) Fedez, sembrano essere improvvisamente (e incomprensibilmente) diventate vitali per la sopravvivenza della nostra democrazia. Che si parli di lavoro, di famiglia, di gender, di vaccini, di immigrazione, di droghe o persino di Patti Lateranensi lui c’è sempre. Poi poco importa che lo stesso, anche in più di un’occasione, abbia ampiamente dimostrato di capirci poco (o nulla) dei temi trattati. Ciò che veramente conta ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Nell’era dei social, del postideologismo e della crisi valoriale, in cui tutto si misura in like e in numero di follower e si esaurisce nell’arco di ventiquattro ore, può anche accadere (e di fatto accade), che anche un Federico Leonardo Lucia qualunque possa salire in cattedra e divertirsi a dettare l’agenda politica del. Sì, perché le posizioni del Lucia, o se preferite l’arte (anche se in tal caso non è ben chiaro dove la si trovi), sembrano essere improvvisamente (e incomprensibilmente) diventate vitali per la sopravvivenza della nostra democrazia. Che si parli di lavoro, di famiglia, di gender, di vaccini, di immigrazione, di droghe o persino di Patti Lateranensi lui c’è sempre. Poi poco importa che lo stesso, anche in più di un’occasione, abbia ampiamente dimostrato di capirci poco (o nulla) dei temi trattati. Ciò che veramente conta ...

