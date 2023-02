"Siamo al bivio, i prossimi 5 anni...". Biden risponde a Putin: lo scenario peggiore? (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono stato a Kiev: resiste ed è forte". Il presidente americano Joe Biden parla al Castello di Varsavia in Polonia e risponde, idealmente, al presidente russo Vladimir Putin che poche ore prima, durante il suo discorso alla Nazione davanti all'Assemblea federale russa, aveva accusato l'Occidente (Stati Uniti e Nato in testa) di aver cercato e provocato la guerra in Ucraina. "Mi rivolgo ai cittadini russi - sono le parole di Biden -: l'Occidente non vuole attaccare la Russia, e milioni di russi vogliono semplicemente la pace. Questa guerra è una scelta di Putin, lui stesso può porre fine alla guerra cessando l'invasione. Se l'Ucraina invece smettesse di difendersi, sarebbe solo la fine dell'Ucraina". Questo "anno straordinario", ha sottolineato Biden tornato a Varsavia a un anno dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono stato a Kiev: resiste ed è forte". Il presidente americano Joeparla al Castello di Varsavia in Polonia e, idealmente, al presidente russo Vladimirche poche ore prima, durante il suo discorso alla Nazione davanti all'Assemblea federale russa, aveva accusato l'Occidente (Stati Uniti e Nato in testa) di aver cercato e provocato la guerra in Ucraina. "Mi rivolgo ai cittadini russi - sono le parole di-: l'Occidente non vuole attaccare la Russia, e milioni di russi vogliono semplicemente la pace. Questa guerra è una scelta di, lui stesso può porre fine alla guerra cessando l'invasione. Se l'Ucraina invece smettesse di difendersi, sarebbe solo la fine dell'Ucraina". Questo "anno straordinario", ha sottolineatotornato a Varsavia a un anno dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: Se non lo avete ancora visto, guardate il terrificante video sul controllo mentale dei lavoratori presentato al #WEF da… - Sara_fromArda : Se non lo avete ancora visto, guardate il terrificante video sul controllo mentale dei lavoratori presentato al… - mimma38 : IL WEF PRESENTA IL CONTROLLO SUI DATI CEREBRALI DEI LAVORATORI, 'SIAMO A UN BIVIO DELLA STORIA UMANA' - GIOVANNI FR… - Asmodeoinferno : - cosmopin : Siamo al bivio, mentre la terra resa arida dalla siccità ci trema sotto i piedi, la mala politica si espande in sup… -