Si siedono in un posto che era occupato da altri e scatta la zuffa: tensioni alla gara di danza dei bambini (Di martedì 21 febbraio 2023) La gara di danza si è conclusa con tanto di insulti e borsettate. A sedare gli animi dei genitori ci hanno poi pensato le forze dell'ordine che hanno interrotto la zuffa e la competizione. I fatti sono avvenuti domenica pomeriggio a Guidonia, durante la gara di ballo Msp Dance Cup, alla quale avevano preso parte bambini e adolescenti. Roma, si azzuffano al distributore: dipendente picchia con una spranga un cliente Le tensioni alla gara di danza dei bambini La gara di ballo presso il Cadillac Village a Guidonia coinvolge bambini ed adolescenti ed è un evento molto gettonato dalle scuole di tutta la Capitale. Ad esso partecipano ...

