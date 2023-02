"Si è difesa strenuamente". L'autopsia rivela l'agonia della 13enne uccisa (Di martedì 21 febbraio 2023) Eseguito l'esame autoptico sul corpo della ragazzina: sono state le coltellate all'addome a ucciderla. I tagli alle mani e alle braccia evidenziano come si sia strenuamente difesa Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Eseguito l'esame autoptico sul corporagazzina: sono state le coltellate all'addome a ucciderla. I tagli alle mani e alle braccia evidenziano come si sia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : 13enne uccisa dalla madre: fatali coltellate a organi vitali. Autopsia esclude soffocamento. Lei si è difesa strenu… - doctorgis84 : Vi ricordo che mentre i #pacifisti manifestavano contro #Putin, la #Meloni lo difendeva strenuamente definendolo l'… - hxc_matty : @MaryannChierici @MadameA02 Scusa se insisto,ma non credo sia possibile una legge esaustiva di tutte le casistiche… - 57Davide : RT @HSkelsen: È il secondo video proveniente da ambienti Wagner che vedo oggi in cui i soldati si lamentano. Pare che Prigozhin continui st… - SirJohn2024 : RT @HSkelsen: È il secondo video proveniente da ambienti Wagner che vedo oggi in cui i soldati si lamentano. Pare che Prigozhin continui st… -