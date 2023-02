Shevchenko | «Gli atleti russi e bielorussi devono essere fuori dalle competizioni sportive»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’ex calciatore ucraino Andryia margine della serata benefica ‘United for Ukraine’ ha parlato della sua posizione sulla guerra che coinvolge il suo paese. Di seguito le parole di«La mia posizione da quando la guerra è iniziata non è cambiata. Io penso che glidebbanoda tutte lefinché la guerra in Ucraina non sarà finita». Secondo l’ex Milan glie bielononpartecipare allefino a quando la guerra non terminerà: «Ho detto che per me è uno sbaglio. Per me dobbiamoforti. Dall’inizio il messaggio è stato molto chiaro e non lo cambierei. ...