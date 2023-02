Shevchenko | «De Ketelaere? Manca un po’ di esperienza | ma le qualità tecniche le vedo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Andriy, ex attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine dell’evento United for Ukraine. Le dichiarazioni Andriy, ex attaccante del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine dell’evento United for Ukraine. PAROLE – «Tottenham contro il Milan? Sarà una trasferta difficile a Londra, il Tottenham in casa gioca bene e alzerà i ritmi, maun Milan in crescita che ha ritrovato serenità. Faccio i complimenti a Pioli per la panchina d’oro, poi voglio mandare un messaggio di vicinanza a Zaccheroni che nella mia carriera è stato importante. De? Lui deve trovare la grinta dentro se stesso.un po’ di, ma lele. Gliun gol per ...