(Di martedì 21 febbraio 2023) Abedallahcontinua a collezionare primati. A Manama, la scorsa settimana, è diventato il primo giordano e il più giovane tennista arabo in finale in un Challenger. Salito al numero 276 del ...

Vedere Rafa così affamato di successi, nonostante i 22 Slam in bacheca, ha ispirato le gesta del piccoloe non sorprende che Nadal, in più occasioni, abbia avuto parole di incoraggiamento ...Giannessi: "Bello condividere questo con la famiglia" " Prosegue a gonfie vele ilanno per ... reduce dal trionfo per 6 - 1 6 - 2 sul giordano Abedallah. Successo nettissimo anche per ...

Shelbayh, il nuovo principe di Giordania Tiscali

Abedallah Shelbayh, il tennista venuto dal nulla Ubitennis

Challenger di Cherbourg, trionfa Giulio Zeppieri che fa meglio di Nadal e Djokovic Ubitennis

Next Gen Race: ecco Alcaraz, 5 italiani in top-20 SuperTennis

Shelbayh, il nuovo principe di Giordania SuperTennis

Abedallah Shelbayh continua a collezionare primati. A Manama, la scorsa settimana, è diventato il primo giordano e il più giovane tennista arabo in finale in un Challenger. Salito al numero 276 del ...Si ferma in semifinale l'avventura di Salvatore Caruso nel challenger di Manana nel Bahrein . L'azzurro è stato sconfitto per 75 62 dal ...