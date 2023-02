She-Hulk, l'action figure di Daredevil con il costume indossato da Charlie Cox nella serie Disney+ (Di martedì 21 febbraio 2023) La nuova action figure creata da Hot Toys mostra il Daredevil di Charlie Cox nella versione che i fan hanno potuto vedere in She-Hulk: Attorney at Law, serie Disney+ con protagonista Tatiana Maslany. In She-Hulk: Attorney at Law, Daredevil è apparso con il costume rosso e giallo, come quello che si trova in alcune run fumettistiche su Matt Murdock. Hot Toys ha ora portato alla luce la sua action figure del personaggio interpretato da Charlie Cox, e basata proprio sulla versione della serie con protagonista Tatiana Maslany. Come riportato da ComicBookMovie, Hot Toys ha realizzato una action figure in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023) La nuovacreata da Hot Toys mostra ildiCoxversione che i fan hanno potuto vedere in She-: Attorney at Law,con protagonista Tatiana Maslany. In She-: Attorney at Law,è apparso con ilrosso e giallo, come quello che si trova in alcune run fumettistiche su Matt Murdock. Hot Toys ha ora portato alla luce la suadel personaggio interpretato daCox, e basata proprio sulla versione dellacon protagonista Tatiana Maslany. Come riportato da ComicBookMovie, Hot Toys ha realizzato unain ...

