Sfruttamento della prostituzione, minacce e aggressione ai carabinieri: due arresti a Lariano (Di martedì 21 febbraio 2023) Giornata di controlli e di arresti, quella di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, da parte dei carabinieri della Compagnia di Velletri, che hanno eseguito un servizio straordinario sul territorio al fine di limitare i reati predatori ma anche per concretizzare alcuni mandati di arresto da parte del Tribunale. Lariano, addio al dott. Roberto Cortese Due arresti a Lariano da parte dei carabinieri Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di eventuali forme di degrado o di illegalità diffusa ed al controllo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Giornata di controlli e di, quella di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, da parte deiCompagnia di Velletri, che hanno eseguito un servizio straordinario sul territorio al fine di limitare i reati predatori ma anche per concretizzare alcuni mandati di arresto da parte del Tribunale., addio al dott. Roberto Cortese Dueda parte deiNella giornata di ieri, iCompagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di eventuali forme di degrado o di illegalità diffusa ed al controllo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magicadespell78 : @anna_f81 In realtà ad un certo punto le ho detto chiaro: 'Questa persona era parte di un sistema di sfruttamento i… - Mafalda86908794 : lo specismo, la riduzione della libertà, la coercizione, il lavoro alienante ed inutile, il vivere in modo innatura… - miciomannaro : @arcange54478501 E' stato un provvedimento di 'autorizzazione dello sfruttamento della prostituzione' .....una dell… - EraldoFR : Quindi, care donne, se volete farvi trombare al massimo, fottere nel senso più negativo del termine, non avete che… - MgLamannis : RT @inapp_org: #GiornataMondialedellaGiustiziaSociale ?? Focus dell’Istituto ??sulla tratta degli esseri umani grazie all’#INAPPpaper che doc… -