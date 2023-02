Sex Education 4, Jodie Turner-Smith entra nel cast della serie Netflix (su invito di una star dello show) (Di martedì 21 febbraio 2023) Jodie Turner-Smith è la nuova aggiunta al cast della quarta stagione della popolare serie Netflix Sex Education. Sex Education 4 non sarà solo la stagione degli addii. Lo show Netflix dà ad esempio il benvenuto a Jodie Turner-Smith, nuova aggiunta al cast dei prossimi episodi. La quarta stagione di Sex Education ha già dovuto salutare due dei suoi storici protagonisti, in quanto Emma Mackey e Ncuti Gatwa hanno già detto addio al liceo Moordale. Sex Education: Emma Mackey lascerà la serie dopo la quarta stagione Ma com'è che si dice, "Gente che va, gente che viene", e in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023)è la nuova aggiunta alquarta stagionepopolareSex. Sex4 non sarà solo la stagione degli addii. Lodà ad esempio il benvenuto a, nuova aggiunta aldei prossimi episodi. La quarta stagione di Sexha già dovuto salutare due dei suoi storici protagonisti, in quanto Emma Mackey e Ncuti Gatwa hanno già detto addio al liceo Moordale. Sex: Emma Mackey lascerà ladopo la quarta stagione Ma com'è che si dice, "Gente che va, gente che viene", e in ...

