Settimana lavorativa da 4 giorni, in Gran Bretagna il test è un successo: meno stress e più fatturato (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono positivi i risultati del maxi-test condotto dalle aziende britanniche su una nuova modalità di lavoro, quella della Settimana lavorativa da 4 giorni: in generale, si è rilevato un calo significativo dei tassi di stress e malattia tra i lavoratori, mentre il fatturato è aumentato.

