Settimana da 4 giorni lavorativi in Italia | la Cisl chiede di provarla | ' È possibile ridurre gli orari aziendali'

(Di martedì 21 febbraio 2023)corta in. Una speranza per tanti lavoratori , che per segretario generale dei metalmeccanici della Fim, Roberto Benaglia, può diventare realtà. 'La notizia relativa alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni dice che la cosiddetta “settimana corta” NON dimi… - fanpage : La settimana lavorativa di 4 giorni migliora il benessere dei dipendenti, preservando la produttività. Lo dimostran… - ilpost : Cosa dice il più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni - alecassuto : I risultati del più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni - RectrixMundi : RT @orsiniufficiale: L’Occidente che odia la pace. Le “migliori” dichiarazioni di guerra dell’ultima settimana. Il mio nuovo articolo per s… -

'La notizia relativa alla positiva sperimentazione dellacorta nel Regno Unito in 61 aziende con interessanti risultati sia per le aziende che per i lavoratori deve aprire anche in Italia ...La società ligure conta di far sedere Semplici in panchina già questo fine, domenica alle ... Così, dopo seidall'esonero di Gotti, siamo vicini alla fumata bianca per il suo successore,...

Settimana lavorativa di 4 giorni: il più grande test è stato un successo WIRED Italia

I risultati del più grosso studio sulla settimana lavorativa di quattro giorni Il Post

Settimana lavorativa di 4 giorni in Italia: la Cisl chiede di provarla (dopo il successo di Londra) Corriere della Sera

Amazon, da maggio tutti in ufficio 3 giorni a settimana Computerworld Italia

Ancora giorni di tempo discreto, poi piogge nel fine settimana Verona In

"Terra amara", è la soap di successo di Canale 5, in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 14.10. Hunkar e Fekeli, saputo che i rispettivi figli si trovano in carcere, chiedono al direttore ...Si vedranno anche fiocchi di neve tornare ad imbiancare le montagne 1' DI LETTURA Un martedì grasso di caldo anomalo soprattutto sulle Alpi. Poi l’alta pressione che regna da diversi giorni… Leggi ...