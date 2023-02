Servizi cloud nella PA: le Autorità UE chiedono il rispetto della privacy (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) ha adottato una relazione sui risultati della sua prima azione di applicazione coordinata relativa all'uso di Servizi cloud da parte del settore pubblico. Lo fa sapere in una nota il Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) ha adottato una relazione sui risultatisua prima azione di applicazione coordinata relativa all'uso dida parte del settore pubblico. Lo fa sapere in una nota il Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Servizi cloud nella PA: le Autorità UE chiedono il rispetto della privacy - artemis7310 : RT @RobRate: Dopo la tappa di Roma si replica anche a Milano, Il 22 febbraio, il workshop sui servizi avanzati che #Oracle #Cloud Infrastru… - ptkdev : Quando sono arrivato in azienda tra le prime cose mi hanno chiesto era un’app per gestire tutte le immagini dei ser… - ptkdev : Quando sono arrivato in azienda tra le prime cose mi hanno chiesto era un’app per gestire tutte le immagini dei ser… - Cegeka_IT : Con l'acquisizione di @Westpole_spa da parte di Cegeka SpA il gruppo espande la sua presenza in Italia e rafforza l… -