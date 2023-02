"Serve un cambio di passo". La Lega punta Eni e Enel e apre la partita delle nomine (Di martedì 21 febbraio 2023) La partita delle nomine è ormai aperta: da qui alla fine del 2023, sono 67 le società pubbliche partecipate che vedranno cambiare i propri vertici, con oltre cento nomi che dovranno essere confermati o sostituiti. Nel pomeriggio di ieri è stata la Lega a rompere gli indugi. “L’Italia deve mostrarsi all’altezza delle sfide più delicate, a partire dalla politica energetica su cui il governo è particolarmente attento", recita la nota diffusa da fonti qualificate del Carroccio: "È bene sottolineare che anche le grandi aziende di stato come Eni ed Enel devono cambiare profondamente le loro politiche e il loro approccio alla modernità. Serve un cambio di passo”. Un segnale netto per gli alleati di governo. La Lega non vuole ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) Laè ormai aperta: da qui alla fine del 2023, sono 67 le società pubbliche partecipate che vedranno cambiare i propri vertici, con oltre cento nomi che dovranno essere confermati o sostituiti. Nel pomeriggio di ieri è stata laa rompere gli indugi. “L’Italia deve mostrarsi all’altezzasfide più delicate, a partire dalla politica energetica su cui il governo è particolarmente attento", recita la nota diffusa da fonti qualificate del Carroccio: "È bene sottolineare che anche le grandi aziende di stato come Eni eddevono cambiare profondamente le loro politiche e il loro approccio alla modernità.undi”. Un segnale netto per gli alleati di governo. Lanon vuole ...

