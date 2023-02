Serie B1, Sicilia amara per l’Olimpia Volley San Salvatore (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl cuore non basta. l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino inciampa ancora e questa volta lo fa nell’insidiosissima trasferta Siciliana di Santa Teresa di Riva contro una Farmacia Schultze Messina in forma e sempre più seconda in classifica. Il match della 16ma giornata del campionato nazionale di Volley femminile di Serie B1 girone E, dunque, premia le Siciliane capaci di imporsi 3 a 1 (20-25; 25-18; 29-27; 25-13; i parziali) sulle sannite in un Palabucalo che si conferma fortino inespugnabile. Le scelte Coach Eliseo schiera il solito sestetto base con capitan Bacciottini in cabina di regia, Milano e Russo a schiacciare, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Marlene Ascensao Silva e Vanni centrali, Luraghi libero. A ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl cuore non basta.SanTelesino inciampa ancora e questa volta lo fa nell’insidiosissima trasfertana di Santa Teresa di Riva contro una Farmacia Schultze Messina in forma e sempre più seconda in classifica. Il match della 16ma giornata del campionato nazionale difemminile diB1 girone E, dunque, premia lene capaci di imporsi 3 a 1 (20-25; 25-18; 29-27; 25-13; i parziali) sulle sannite in un Palabucalo che si conferma fortino inespugnabile. Le scelte Coach Eliseo schiera il solito sestetto base con capitan Bacciottini in cabina di regia, Milano e Russo a schiacciare, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Marlene Ascensao Silva e Vanni centrali, Luraghi libero. A ...

