Serie B: dieci giocatori squalificati, tutti per un turno (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato dieci giocatori, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 25/a giornata di campionato, disputata lo scorso fine ...

