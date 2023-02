Serie A, Semplici verso lo Spezia: si va verso la chiusura con il nuovo mister delle Aquile (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è un nuovo cambio in panchina in Serie A che cambia: infatti, dopo l’esonero di Luca Gotti dalla panchina dello Spezia, le Aquile hanno iniziato a cercare un nuovo mister che sposasse la causa salvezza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista della squadra di Sky Sport ed esperto di mercato, il primo nome sulla lista della società ligure sarebbe quello di Leonardo Semplici con il quale ci sarebbe stato un incontro dall’esito positivo, con l’ex SPAL che sarebbe pronto a tornare in Serie A. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) C’è uncambio in panchina inA che cambia: infatti, dopo l’esonero di Luca Gotti dalla panchina dello, lehanno iniziato a cercare unche sposasse la causa salvezza. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista della squadra di Sky Sport ed esperto di mercato, il primo nome sulla lista della società ligure sarebbe quello di Leonardocon il quale ci sarebbe stato un incontro dall’esito positivo, con l’ex SPAL che sarebbe pronto a tornare inA. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

