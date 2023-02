Serie A: Pedro Rodrguez viene operato dopo essersi fratturato il naso (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 00:14:32 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: “Combatti e vinci… qualunque cosa serva”, scrissi Pedro Rodríguez dopo sbarazzarsi di una stecca nasale nella vittoria per 0-2 sulla Salernitana. Tuttavia, Pedro, che aveva appena completato 700 partite da professionista nella vittoria contro il CFR Cluj (1-0) in Europa League, Non è stato in grado di contrattare la sala operatoria. L’ex di Barcellona, ??Chelsea e Roma soffre a “frattura composta delle ossa nasali”. Il nazionale spagnolo, 35 anni, Ha subito un intervento chirurgico per ridurre la frattura. “L’operazione è stata eseguita con successo. dal team guidato dal professor Cascone alla presenza del professor Rodia al Paideia International Hospital. ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 00:14:32 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: “Combatti e vinci… qualunque cosa serva”, scrissiRodríguezsbarazzarsi di una stecca nasale nella vittoria per 0-2 sulla Salernitana. Tuttavia,, che aveva appena completato 700 partite da professionista nella vittoria contro il CFR Cluj (1-0) in Europa League, Non è stato in grado di contrattare la salaria. L’ex di Barcellona, ??Chelsea e Roma soffre a “frattura composta delle ossa nasali”. Il nazionale spagnolo, 35 anni, Ha subito un intervento chirurgico per ridurre la frattura. “L’operazione è stata eseguita con successo. dal team guidato dal professor Cascone alla presenza del professor Rodia al Paideia International Hospital. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _cristina4 : Questa non è una serie questo è un viaggio nei sentimenti cit un memento al mai una gioia. Quanto sei bravo Pedro te quiero #TheLastOfUs - biscottoverde : No ragazzi questa serie deve vincere tutti i premi possibili Bella Ramsey deve essere eletta regina dell'universo P… - CitizenOCydonia : Solo una parola su #TheLastOfUs Spero che quelli che han criticato il casting di Bella Ramsey si stiano prendendo… - sportli26181512 : #Lazio, #Pedro operato per la frattura al naso: il bollettino medico: Intervento per l'esterno spagnolo che si è in… - LALAZIOMIA : Lazio, Pedro operato per la frattura al naso: il bollettino medico -