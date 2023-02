Serie A, Giudice Sportivo 23ª giornata: pallina da tennis in campo, multa per l’Inter! (Di martedì 21 febbraio 2023) Ventitreesima giornata di Serie A che porta in dote tanti squalificati, ben tredici di cui tre del Monza. Per l’Inter nessun provvedimento disciplinare dal Giudice Sportivo sui tesserati, ma una multa di 3000 euro. Questo perché, all’83’ della partita con l’Udinese, dagli spalti è stata lanciata una pallina da tennis (!) in campo. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI VENTITREESIMA giornata Una giornata: Merih Demiral (Atalanta), Jean-Daniel Akpa Akpro, Filippo Bandinelli (Empoli), Manuel Locatelli (Juventus), Federico Di Francesco (Lecce), Samuele Birindelli, Marlon, Nicolò Rovella (Monza), Chris Smalling (Roma), Dylan Bronn (Salernitana), Armand Laurienté ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) VentitreesimadiA che porta in dote tanti squalificati, ben tredici di cui tre del Monza. Per l’Inter nessun provvedimento disciplinare dalsui tesserati, ma unadi 3000 euro. Questo perché, all’83’ della partita con l’Udinese, dagli spalti è stata lanciata unada(!) inA –SQUALIFICATI VENTITREESIMAUna: Merih Demiral (Atalanta), Jean-Daniel Akpa Akpro, Filippo Bandinelli (Empoli), Manuel Locatelli (Juventus), Federico Di Francesco (Lecce), Samuele Birindelli, Marlon, Nicolò Rovella (Monza), Chris Smalling (Roma), Dylan Bronn (Salernitana), Armand Laurienté ...

