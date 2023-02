Serie A | giornata 23 | pro e contro | il Napoli vola | affonda la Dea

(Di martedì 21 febbraio 2023) Archiviato un altro lungo e intenso fine settimana, di seguito i pro edella23 diA, tra sorprese e conferme. Ilvince anche a Reggio Emilia, bene l’Inter che supera l’Udinese. Le due romane riescono a trovare i 3 punti, proprio come la Juventus e il Milan.a sorpresa l’Atalanta,un Lecce sempre meno gestibile. Ai piani bassi racimola un punto soltanto la Cremonese che però continua ad essere il fanalino di coda.A: pro e23 A 15 giornate dalla fine nulla può dirsi già deciso matematicamente. Però alcune ipotesi possono essere già fatte. La prima riguarda lo scudetto che ilsta ipotecando. Le quindici lunghezze sull’Inter, vedono i partenopei ...

... dopo unadi trasferimenti per Porto Empedocle e Pozzallo disposti dalla Prefettura di Agrigento, erano rimasti 1.556 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Insaranno ...Torino e Cremonese pareggiano 2 - 2 nel posticipo della 23/adiA. I granata vanno in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Sanabria, ma i grigiorossi rimettono tutto in equilibrio nella ripresa con Tsadjout, al primo centro stagionale, e ...

Cambia la corsa salvezza della Serie A, dopo la ventitreesima giornata di campionato, ecco il punto dopo la gara della Cremonese. Conquista un punto la Cremonese. Un risultato insperato per l'ultima ...