Serie A: Galliani "La Superlega esiste già: si chiama Premier League" (Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 14:25:42 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell'ultima news riguardante la Serie A: Se qualcosa caratterizza Adriano Galliani È la sua franchezza quando viene interrogato dai media. Ieri sera non è stato diverso. Dopo l'evento di beneficenza 'Uniti per l'Ucraina', a cui ha partecipato, 'DAZN Italia' gli ha chiesto di varie questioni legate al Monza (club che dirige insieme a Berlusconi) e alla Superlega. Non si nascondeva e parlava apertamente: "C'è già una Super League e si chiama Premier League". esiste già una Super League e si chiama Premier League Adriano Galliani, allenatore del Monza Qualche mese fa, ...

