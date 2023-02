Serie A, chi detiene il record in una singola stagione di partite senza vittoria? (Di martedì 21 febbraio 2023) Squadre di Serie A senza vittorie. La 23esima giornata di Serie A, si è conclusa ieri sera con il posticipo fra Torino e Cremonese terminato col risultato di 2 a 2. Questo pareggio oltre a contare ai fini della classifica rappresenta un dato importante per le statistiche e per la Cremonese. I Lombardi non hanno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Squadre divittorie. La 23esima giornata diA, si è conclusa ieri sera con il posticipo fra Torino e Cremonese terminato col risultato di 2 a 2. Questo pareggio oltre a contare ai fini della classifica rappresenta un dato importante per le statistiche e per la Cremonese. I Lombardi non hanno ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carmelitadurso : In scena! ????? Lui è Carlo, il “marito 2”… Lo “stallone” ?? Giulia, che sarei io, cerca in tutti i modi di tenergli… - NetflixIT : Un pensiero a chi consiglia serie bellissime agli amici ma non viene ascoltato. NON ARRENDETEVI, PRIMA O POI CEDERA… - durso_club : RT @carmelitadurso: In scena! ????? Lui è Carlo, il “marito 2”… Lo “stallone” ?? Giulia, che sarei io, cerca in tutti i modi di tenergli nasc… - cannibal_kid : RT @mtvitalia: Chi di loro è fidanzato e chi sta con chi? ?? Facciamo un po’ di gossip sui protagonisti di #MareFuori! - mgpg07 : RT @Drezzimovic: Mille mila stagioni di quell'obbrobrio della casa di carta, di Élite etc si invece Purtroppo la colpa comunque e' anche d… -