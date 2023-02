Serie A 22/23, la classifica a confronto dopo 23 giornate (Di martedì 21 febbraio 2023) La Serie A è giunta alla sua 23^ giornata e la classifica con relativo confronto con la stagione 2021-2022 non subisce particolari stravolgimenti. In vetta continua a marciare spedito il Napoli, che dopo aver battuto 0-2 a domicilio il Sassuolo (-5) continua a mantenere il miglior saldo punti di +13 e un vantaggio di 15 lunghezze sulla seconda in classifica. Questa continua a essere l’Inter (-6), che in uno degli anticipi del sabato fa fatica ma batte per 3-1 l’Udinese (+6), mantenendo 3 punti di vantaggio sulle terze. Il gradino più basso del podio è infatti condiviso da Roma (+6) e Milan (-5), entrambe vittoriose di misura, per 1-0, rispettivamente contro l’Hellas Verona (-16) e il Monza. Mentre i brianzoli, tuttavia, continuano a stazionare in una posizione di totale tranquillità in ottica ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 febbraio 2023) LaA è giunta alla sua 23^ giornata e lacon relativocon la stagione 2021-2022 non subisce particolari stravolgimenti. In vetta continua a marciare spedito il Napoli, cheaver battuto 0-2 a domicilio il Sassuolo (-5) continua a mantenere il miglior saldo punti di +13 e un vantaggio di 15 lunghezze sulla seconda in. Questa continua a essere l’Inter (-6), che in uno degli anticipi del sabato fa fatica ma batte per 3-1 l’Udinese (+6), mantenendo 3 punti di vantaggio sulle terze. Il gradino più basso del podio è infatti condiviso da Roma (+6) e Milan (-5), entrambe vittoriose di misura, per 1-0, rispettivamente contro l’Hellas Verona (-16) e il Monza. Mentre i brianzoli, tuttavia, continuano a stazionare in una posizione di totale tranquillità in ottica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sechesi : Un modo alternativo di spiegare la classifica della Serie A: se il Napoli smette di scendere in campo resterà comun… - TuttoSalerno : Serie A, pari tra Torino e Cremonese: la classifica - WiAnselmo : RT @Mediagol: SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI: OSIMHEN IN TESTA, SEGUONO LAUTARO E LOOKMAN - Mediagol : SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI: OSIMHEN IN TESTA, SEGUONO LAUTARO E LOOKMAN - sportli26181512 : Serie A, il prossimo turno e la classifica alla 23esima giornata: Si riporta di seguito il programma della 24esima… -