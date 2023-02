Serie A 22 23 | 23^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 21 febbraio 2023) All’indomani della 23^diA, ilha reso noto il consueto comunicato riguardante i propri provvedimenti. In particolare sono 13 i calciatori squalificati e fermati per un turno, tra i quali si evidenzia un solo espulso. Il giocatore in questione è Dylan Bronn della Salernitana, mandato anzitempo negli spogliatoi per somma di ammonizioni durante il match contro la Lazio. Il difensore tunisino, di conseguenza, sarà costretto a saltare la prossima partita, contro il Monza. Tra i 12 giocatori squalificati perché nuovamente ammoniti dopo essere partiti da uno status di diffidati, si evidenziano alcuni nomi eccellenti. Questi sono Merih Demiral dell’Atalanta, Manuel Locatelli della Juventus e Chris Smalling della Roma, i quali dovranno dare forfait, rispettivamente, contro Milan, Torino, che a ...

Il Napoli è capolista in Serie A e invidiato da tutti in Europa per il suo gioco in Champions League, 'ma la cosa più sorprendente è la continuità senza cali di tensione nella quotidianità calcistica,...

Una giornata di squalifica per Bronn della Salernitana, Aina del Torino, Akpa Akpro e Bandinelli dell'Empoli, Bijol dell'Udinese, Birindelli, Rovella e Marlon del Monza, Demiral dell'Atalanta, Di Fran ...