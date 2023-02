Serie A: 13 squalificati nella 24ª giornata (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 13 gli squalificati per la 24a giornata di Serie A, ecco l’elenco completo: Demiral (Atalanta), Akpa Akpro (Empoli), Bandinelli (Empoli), Locatelli (Juventus), Di Francesco (Lecce), Birindelli (Monza), Marlon (Monza), Rovella (Monza), Smalling (Roma), Bronn (Salernitana), Laurienté (Sassuolo), Bijol (Udinese), Aina (Torino). Nel Sassuolo allora si rivedrà Berardi dal 1? nel tridente al posto dell’assente Laurientè. Emergenza nel Monza che va sul campo della Salernitana, tre pedine assenti per mister Palladino: chance dal 1? per Caldirola in difesa, Machin a centrocampo e Donati sulla fascia; nella retroguardia dei campani invece occasione per Lovato al posto di Bronn. nella difesa dell’Udinese si rivedrà Masina titolare dopo il lungo infortunio, complice la squalifica di Bjiol. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 13 gliper la 24adiA, ecco l’elenco completo: Demiral (Atalanta), Akpa Akpro (Empoli), Bandinelli (Empoli), Locatelli (Juventus), Di Francesco (Lecce), Birindelli (Monza), Marlon (Monza), Rovella (Monza), Smalling (Roma), Bronn (Salernitana), Laurienté (Sassuolo), Bijol (Udinese), Aina (Torino). Nel Sassuolo allora si rivedrà Berardi dal 1? nel tridente al posto dell’assente Laurientè. Emergenza nel Monza che va sul campo della Salernitana, tre pedine assenti per mister Palladino: chance dal 1? per Caldirola in difesa, Machin a centrocampo e Donati sulla fascia;retroguardia dei campani invece occasione per Lovato al posto di Bronn.difesa dell’Udinese si rivedrà Masina titolare dopo il lungo infortunio, complice la squalifica di Bjiol. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie B: dieci giocatori squalificati, tutti per un turno Multe a Ternana e Perugia,stop fino a 6/3 per dirigente Reggina - serieB123 : Serie B, 10 squalificati. Ammende per Ternana e Perugia - sportli26181512 : Serie B, 10 squalificati. Ammende per Ternana e Perugia: Le decisioni del giudice sportivo dopo la venticinquesima… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie B, dieci calciatori squalificati per una giornata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie B, dieci calciatori squalificati per una giornata -