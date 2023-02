Sequestrati beni per 60 milioni a un imprenditore legato ai clan (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – beni per circa 60 milioni di euro sono stati Sequestrati dai carabinieri del Ros di Napoli e dai militari dalla Guardia di Finanza di Caserta a un imprenditore del Casertano ritenuto legato al clan Belforte di Marcianise e al gruppo Zagaria del clan dei Casalesi. All’imprenditore sono riconducibili otto aziende dei settori immobiliare, edile e del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, a cui fa capo una catena di supermercati che conta ventuno punti vendita nella provincia di Caserta. Il decreto di sequestro – inerente conti correnti, quote societarie e beni strumentali – è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –per circa 60di euro sono statidai carabinieri del Ros di Napoli e dai militari dalla Guardia di Finanza di Caserta a undel Casertano ritenutoalBelforte di Marcianise e al gruppo Zagaria deldei Casalesi. All’sono riconducibili otto aziende dei settori immobiliare, edile e del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, a cui fa capo una catena di supermercati che conta ventuno punti vendita nella provincia di Caserta. Il decreto di sequestro – inerente conti correnti, quote societarie estrumentali – è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere al termine di ...

