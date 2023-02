Separazioni e divorzi | ecco le novità

Leggi su zon

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lee i, grazie alla riforma avviata dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, osserveranno nuove regole che andranno in vigore dal primo marzo. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.: l’atto Con un unico atto si potrà richiedere separazione eo giudiziale. L’atto dovrà essere completo di ogni domanda, eccezione, prova e richiesta riconvenzionale da subito Per ottenere ilo la sentenza di separazione sullo status dovrà essere passata in giudicato. La convivenza Sarà necessario che la non convivenza sia ininterrotta. L’udienza del giudice dovrà tenersi entro 90 giorni. I figli saranno sempre ascoltati. Con il ricorso introduttivo la parte dovrà depositare un piano genitoriale con gli ...