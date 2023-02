Separazioni e divorzi, dal 1° marzo pratiche più semplici e veloci per diventare “ex” (Di martedì 21 febbraio 2023) Chissà quante coppie “scoppiate” hanno sognato un metodo per chiudere definitivamente i ponti con un amore ormai giunto al capolinea. Alla “Se ti lascio ti cancello”, perché la separazione al contrario per molti è stato un vero e proprio calvario. La Riforma Cartabia entra nel vivo dal primo marzo con l’introduzione di nuove norme che faciliteranno e renderanno più veloci le pratiche su separazione e divorzio. Tempi notevolmente accorciati per dire addio all’ex senza un dispendio di energie e sequele giudiziarie, soprattutto nei casi in cui sono coinvolti anche minori. divorzi e Separazioni, cosa cambia da marzo 2023 Saranno diverse le novità per chi inizierà un processo di separazione e divorzio dal primo di marzo: con un unico atto ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Chissà quante coppie “scoppiate” hanno sognato un metodo per chiudere definitivamente i ponti con un amore ormai giunto al capolinea. Alla “Se ti lascio ti cancello”, perché la separazione al contrario per molti è stato un vero e proprio calvario. La Riforma Cartabia entra nel vivo dal primocon l’introduzione di nuove norme che faciliteranno e renderanno piùlesu separazione eo. Tempi notevolmente accorciati per dire addio all’ex senza un dispendio di energie e sequele giudiziarie, soprattutto nei casi in cui sono coinvolti anche minori., cosa cambia da2023 Saranno diverse le novità per chi inizierà un processo di separazione eo dal primo di: con un unico atto ...

