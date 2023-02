“Sentite, parlano di Antonella”. GF Vip 7, da fuori le urla choc contro Fiordelisi (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7, urla fuori dalla casa e nuova lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi; tra la coppia la tensione resta altissima. Così mentre durante la puntata di ieri sono fioccate critiche da tutte la parti dopo la decisione di Alfonso Signorini di punire gli inquilini per il loro comportamento. Tra chi ha usato i toni più duri la mamma di Edoardo Tavassi: “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontro”. “Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) GF Vip 7,dalla casa e nuova lite tra Edoardo Donnamaria e; tra la coppia la tensione resta altissima. Così mentre durante la puntata di ieri sono fioccate critiche da tutte la parti dopo la decisione di Alfonso Signorini di punire gli inquilini per il loro comportamento. Tra chi ha usato i toni più duri la mamma di Edoardo Tavassi: “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e s”. “Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete ...

