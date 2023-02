Secondo Meloni la resistenza ucraina è come il Risorgimento italiano (Di martedì 21 febbraio 2023) La resistenza ucraina contro l’invasione russa è come il Risorgimento italiano. Un momento storico in cui è l’azione militare a definire l’identità della nazione. Giorgia Meloni ha scelto la metafora più patriottica possibile per far capire agli italiani e al resto del mondo che il nostro paese continuerà a sostenere militarmente l’ucraina, fino alla vittoria. Un messaggio forte a chi ha «sottovalutato l’eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che va fatto per difendere la sua libertà, la sua sovranità e la sua identità». Durante la conferenza stampa congiunta col presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyjiv la presidente del Consiglio ha confermato «una pace giusta e duratura non può esserci con una resa dell’ucraina, una vittoria ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 febbraio 2023) Lacontro l’invasione russa èil. Un momento storico in cui è l’azione militare a definire l’identità della nazione. Giorgiaha scelto la metafora più patriottica possibile per far capire agli italiani e al resto del mondo che il nostro paese continuerà a sostenere militarmente l’, fino alla vittoria. Un messaggio forte a chi ha «sottovalutato l’eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che va fatto per difendere la sua libertà, la sua sovranità e la sua identità». Durante la conferenza stampa congiunta col presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyjiv la presidente del Consiglio ha confermato «una pace giusta e duratura non può esserci con una resa dell’, una vittoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @BaldinoVittoria (M5S): 'Giorgia Meloni ha detto una colossale balla, che va smontata, secondo cui il… - PagellaPolitica : Secondo Meloni, il calo del costo delle bollette del gas per i consumi di gennaio è stato raggiunto «grazie alle co… - StefanoFeltri : La giustizia secondo Meloni: ai processi contro i giornalisti partecipa, a quello contro Berlusconi no - AnnaK4202 : @targettopoli Secondo me ti sbagli, e pure parecchio. - Daniele_B2 : RT @Forever_Purple: ?? SMONTIAMO LE BUFALE SUL SUPERBONUS ?? “???? ???????????????????? ?????????? ???????? ???????? ?? ??????????” ?? FALSO. Secondo i dati di ENEA la misu… -