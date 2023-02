Se il Super Mondiale per club del 2025 fosse l’anno prossimo, l’unica italiana ammessa sarebbe… la Juve (Di martedì 21 febbraio 2023) La Juventus rischia essere tra le migliori 12 squadre europee che giocherebbero il Mondiale per club che esordirà nel suo formato a 32 squadre nel 2025. E sarebbe l’unico club italiano. Il “paradosso” si evince dalle modalità di ammissione alla competizione, su cui Fifa, Uefa ed Eca stanno ragionando. Lo scrive il Times, ripreso da As. I posti che l’Uefa deve distribuire sono dodici. Otto posti andrebbero per coefficiente Uefa, e altri quattro ai vincitori della Champions League delle ultime edizioni precedenti al Mondiale (quindi 2022, 2023, 2024 e 2025). Se fosse confermato questo format, il Real Madrid avrebbe già la sua posizione assicurata. Se il Mondiale fosse l’anno prossimo gli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Lantus rischia essere tra le migliori 12 squadre europee che giocherebbero ilperche esordirà nel suo formato a 32 squadre nel. E sarebbe l’unicoitaliano. Il “paradosso” si evince dalle modalità di ammissione alla competizione, su cui Fifa, Uefa ed Eca stanno ragionando. Lo scrive il Times, ripreso da As. I posti che l’Uefa deve distribuire sono dodici. Otto posti andrebbero per coefficiente Uefa, e altri quattro ai vincitori della Champions League delle ultime edizioni precedenti al(quindi 2022, 2023, 2024 e). Seconfermato questo format, il Real Madrid avrebbe già la sua posizione assicurata. Se ilgli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Se il Super Mondiale per club del 2025 fosse l’anno prossimo, l’unica italiana ammessa sarebbe… la #Juve Lo scrive… - super_caz : @Crudeli45198835 Ma basta con queste sciocchezze, l'uomo non è in grado di distruggere il pianeta. Solo la natura p… - ElGiovo1846 : Oggi la giornata mondiale delle balene, ma questo termine è super offensivo??. Loro preferiscono essere chiamate 'pl… - lucanewni : Mi sa che la Cina sta fruttando la Russia per diventare l'unica super potenza mondiale. - Frederi43632613 : Non è saggio dare pieni poteri ad una sola Super Potenza, ci vuole il giusto equilibrio per evitare manie egemone.… -