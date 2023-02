Scuole Roma – Pratelli: “Bene Liceo Pilo Albertelli di Roma su congedo mestruale” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Il Pilo Albertelli è la prima scuola del Lazio a riconoscere il congedo mestruale. Un passo importante per riconoscere a tutto i livelli la salute di genere. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio. Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta“. A dichiararlo è l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ilè la prima scuola del Lazio a riconoscere il. Un passo importante per riconoscere a tutto i livelli la salute di genere. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio. Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta“. A dichiararlo è l’Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro diCapitale, Claudia. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

