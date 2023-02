Scuola Universitaria di Pavia: Concorso per 1 Amministrativo (Di martedì 21 febbraio 2023) La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura, in categoria EP, da assegnare all’area amministrativa gestionale, per la gestione area bilancio, ricerca e innovazione. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Con determina del direttore generale n. 5 del 30 gennaio 2023 presso la Scuola Universitaria superiore IUSS Pavia é indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa - gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 21 febbraio 2023) LaSuperiore IUSS diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura, in categoria EP, da assegnare all’area amministrativa gestionale, per la gestione area bilancio, ricerca e innovazione. L’assunzione sarà regolamentata con contratto a tempo indeterminato. Bando diCon determina del direttore generale n. 5 del 30 gennaio 2023 presso lasuperiore IUSSé indetta la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa - gestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emma20333829 : RT @lvogruppo: Universitaria di Edmonton espulsa da scuola perché non vaccinata. ?? Una studentessa del primo anno di gestione aziendale pr… - mauri48aho : @Io41881712 Mio Padre, in età universitaria, frequentava casa Prodi, ed era anche suo amico, ma andava a scuola con… - CorsiniSa : @ChroniclesKiev @BBerlinguer @Cartabiancarai3 @RaiTre A Orsini andrebbe tolta cattedra universitaria, laurea, diplo… - ciombili : @halfstepper No, ma da provinciale universitaria fuorisede ho passato pomeriggi nei giardini di piazza D'Azeglio, d… - chacharliecha : RT @mirkodecarli: Seconda puntata della serie MIRKO SI RACCONTA curata da @chacharliecha. In questo episodio racconteremo le mie prime camp… -