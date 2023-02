Scuola. Medici Firenze: abolizione obbligo certificato scelta di buon senso (Di martedì 21 febbraio 2023) “L’abolizione ufficiale dell’obbligo del certificato medico per tornare a Scuola è una scelta di buon senso. Bene l’approvazione della legge regionale, anche per la velocità con cui è avvenuta”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze Pietro Dattolo commenta la legge che elimina l’obbligo di certificato medico per tornare a Scuola, la cui legge è stata approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale. “Era giusto seguire le altre regioni che avevano intrapreso questa strada , è davvero una mossa saggia – ha aggiunto Dattolo -. Noi Medici continueremo ovviamente a segnalare problemi come ad esempio le malattie infettive. Non abbasseremo la guardia. In ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 febbraio 2023) “L’ufficiale dell’delmedico per tornare aè unadi. Bene l’approvazione della legge regionale, anche per la velocità con cui è avvenuta”. Così il presidente dell’Ordine deidiPietro Dattolo commenta la legge che elimina l’dimedico per tornare a, la cui legge è stata approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale. “Era giusto seguire le altre regioni che avevano intrapreso questa strada , è davvero una mossa saggia – ha aggiunto Dattolo -. Noicontinueremo ovviamente a segnalare problemi come ad esempio le malattie infettive. Non abbasseremo la guardia. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoAntone15 : @zaiapresidente Il problema non è il numero chiuso a medicina ma i posti in scuola di specialità e gli stipendi dei… - Roberto05662811 : @GiorgiaMeloni Ma quanto straparla! Diminuisca gli stipendi agli onorevoli (si fa per dire) ed aumenti quello degli… - Nico88856158 : RT @AdamartArt: 8. Parliamo di cappelle. Ho amato da morire Michelangelo, ma cappella Medici a Firenze è tanto più preziosa di cappella San… - AdamartArt : 8. Parliamo di cappelle. Ho amato da morire Michelangelo, ma cappella Medici a Firenze è tanto più preziosa di capp… - bimbaseven : @Chromsophia @Martao51397211 @Scialisse Colpa anche di medici compiacenti che firmano autorizzazioni su autorizzazi… -