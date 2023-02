Scoppia la rissa tra mamme alla gara di danza delle figlie, carabinieri costretti a intervenire: “Abbiamo rischiato l’apocalisse” (Di martedì 21 febbraio 2023) Si sa, spesso sono proprio i genitori ad essere più competitivi dei propri figli. Questa volta, però, si è davvero esagerato. La gara di ballo per bambini organizzata domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia si è trasformata infatti in una maxi rissa tra genitori – con tanto di insulti , botte e borsattate – che ha richiesto l’intervento di polizia e carabinieri per esser sedata. A riferire la vicenda è Repubblica che ricostruisce l’escalation di tensione alla Msp Dance Cup. La competizione amatoriale ha attirato decine di partecipanti, tra cui anche numerose accademie di ballo che vantano tra gli insegnanti volti noti del mondo dello spettacolo. Non solo: molti dei giovani ballerini sono arrivati accompagnati da genitori, nonni, zii, amici e parenti tutti. Neanche a dirlo, nella cittadina laziale era il caos: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Si sa, spesso sono proprio i genitori ad essere più competitivi dei propri figli. Questa volta, però, si è davvero esagerato. Ladi ballo per bambini organizzata domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia si è trasformata infatti in una maxitra genitori – con tanto di insulti , botte e borsattate – che ha richiesto l’intervento di polizia eper esser sedata. A riferire la vicenda è Repubblica che ricostruisce l’escalation di tensioneMsp Dance Cup. La competizione amatoriale ha attirato decine di partecipanti, tra cui anche numerose accademie di ballo che vantano tra gli insegnanti volti noti del mondo dello spettacolo. Non solo: molti dei giovani ballerini sono arrivati accompagnati da genitori, nonni, zii, amici e parenti tutti. Neanche a dirlo, nella cittadina laziale era il caos: ...

