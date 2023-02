Scontro USA-Cina: chi spia davvero il globo? (Di martedì 21 febbraio 2023) L’affaire dei “palloni spia” tra USA e Cina ha visto e vede continui abbattimenti, avvistamenti e – alla fine – inevitabili azioni da parte dell’aviazione militare americana e non solo. Da quel primo avvistamento si sono moltiplicati gli abbattimenti di palloni spia e di oggetti non identificati, che volavano nello spazio aereo – principalmente – americano, come pure canadese. La Cina ha risposto accusando gli stessi USA di aver usato in precedenza la stessa intelligenza per sorvegliare e raccogliere dati in territorio cinese. Accusa prontamente respinta dalla Casa Bianca. Ma le denunce di palloni-spia cinesi si sono allargate a macchia d’olio in altre aree dell’Occidente. Alimentando l’immagine mediatica di una Cina sempre più minacciosa e invasiva. Ma è solo la Cina ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 febbraio 2023) L’affaire dei “palloni” tra USA eha visto e vede continui abbattimenti, avvistamenti e – alla fine – inevitabili azioni da parte dell’aviazione militare americana e non solo. Da quel primo avvistamento si sono moltiplicati gli abbattimenti di pallonie di oggetti non identificati, che volavano nello spazio aereo – principalmente – americano, come pure canadese. Laha risposto accusando gli stessi USA di aver usato in precedenza la stessa intelligenza per sorvegliare e raccogliere dati in territorio cinese. Accusa prontamente respinta dalla Casa Bianca. Ma le denunce di palloni-cinesi si sono allargate a macchia d’olio in altre aree dell’Occidente. Alimentando l’immagine mediatica di unasempre più minacciosa e invasiva. Ma è solo la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielapi62 : RT @FabioInnocent10: A riguardo del post precedente. NON fate l' errore di dividere il mondo per nazioni, ma per persone. In ogni nazione,… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???? PUTIN DICHIARA CHE L’OCCIDENTE COLLETTIVO INTENDE TRASFORMARE UN CONFLITTO LOCALE IN UNO SCONTRO GLOBALE #21… - an3axx : @CalzoniEmj @hii29227409 Erdogan ha parlato duramente e pubblicamente all'ambasciatore usa dicendo che la Turchia n… - _fiorucci : RT @FabioInnocent10: A riguardo del post precedente. NON fate l' errore di dividere il mondo per nazioni, ma per persone. In ogni nazione,… - ilpiucompleto1 : RT @FabioInnocent10: A riguardo del post precedente. NON fate l' errore di dividere il mondo per nazioni, ma per persone. In ogni nazione,… -