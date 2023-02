(Di martedì 21 febbraio 2023) Domani, a Planica (Slovenia), prenderà il via l’edizionedeidi sci. Quali sono ledi? Partiamo dal presupposto che fare peggio di Oberstdorf 2021 è impossibile. Sia perché in Baviera non arrivò alcun pendaglio metallico nelle gare dove si avevano ambizioni, sia perché la manifestazione iridata tedesca si concluse in anticipo con un precipitoso ritiro di massa a causa di alcuni casi di Covid-19 nello staff di supporto alla squadra. L’impressione è che gli azzurri abbiano quattro cartucce a disposizione, tre delle quali da sparare nella prima settimana. Si parte mercoledì 22 con la sprint a tecnica classica maschile di sci di. Qui salire sul podio non è impossibile, ma resta comunque difficile. Federico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FisiTrentino : La Fisi ha ufficializzato i convocati del settore salto e combinata nordica per i Campionati Mondiali di sci nordic… - Erminio59944006 : @Nicola89144151 Pure al mondiale lo sci nordico va in differita su RaiSport - Nicola89144151 : Mondiali di Sci Nordico [Planica ???? 21/02 - 05/03]: la copertura TV Combinata Nordica e Salto con gli Sci: tutto i… - lecco_notizie : Sci nordico. Aurora Invernizzi d’argento al Campionato regionale sprint - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci nordico e biathlon - Programma e orari delle gare della settimana (22 - 26 febbraio) -

... con la bellissima vittoria della medaglia d'oro per le Azzurre nella staffetta donne , sulla passerella iridata delle nevi stanno per salire gli atleti dello, impegnati da domani a ......dei fondisti lecchesi in gara a Isolaccia Nordik Ski Valsassina sul podio nella categoria Ragazze VALDIDENTRO (SO) - Si sono svolte sabato le gare del Campionato regionale sprint diin ...

Salto con gli sci: Insam centra la top 10 a Rasnov, è 9° nel dominio tedesco NEVEITALIA.IT

Sci nordico, Mondiali 2023: le speranze di medaglia dell'Italia. 3 carte dal fondo e 1 dalla combinata nordica OA Sport

Calendario Mondiali salto con gli sci Planica 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport

Sci nordico. Aurora Invernizzi d'argento al Campionato regionale sprint Lecco Notizie

Sci nordico e biathlon - Programma e orari delle gare della settimana (22 - 26 febbraio) FondoItalia.it

Domani, a Planica (Slovenia), prenderà il via l’edizione 2023 dei Mondiali di sci nordico. Quali sono le speranze di medaglia dell’Italia Partiamo dal presupposto che fare peggio di Oberstdorf 2021 è ...Manca ormai sempre meno, un giorno per l’esattezza, al via dei Mondiali di sci di fondo, inseriti all’interno della più ampia rassegna iridata a Planica per quanto riguarda lo sci nordico nelle sue va ...